Sky Collection il nuovo canale con le serie tv che hanno fatto la storia
Ci sono serie tv che hanno fatto la storia e che sono intramontabili, titoli che gli appassionati rivedrebbero senza soluzione di continuità e che i più giovani meriterebbero di scoprire per la prima volta. Ebbene, dal 1° novembre 2025 queste serie saranno le protagoniste assolute della programmazione di Sky Collection, che si accende sul canale 114 di Sky. Tutte le serie protagoniste di Sky Collection. Una programmazione verticale, che vedrà serie di generi anche molto diversi tra loro in onda per l’intera giornata, dalla prima all’ultima stagione. Ad aprire le danze è Friends, la sitcom per eccellenza, che sarà il cuore del nuovo canale dal 1° al 10 novembre. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
