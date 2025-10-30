Sky Collection il canale con le serie più amate di sempre

Un nuovo canale interamente dedicato alle serie che hanno fatto la storia, pronte a conquistare nuovi spettatori e a far rivivere le emozioni di sempre a chi le ha amate fin dal primo episodio. Da Friends a Sex & the City, da The Office a Gomorra, da The Big Bang Theory a Game of Thrones, da La. 🔗 Leggi su Today.it

Sky Collection, nasce il 1° novembre 2025 il canale dedicato alle serie più iconiche - Sky Collection, nasce il 1° novembre 2025 il canale dedicato alle serie più iconiche alla posizione 114 e dal 3 novembre anche su NOW. tvserial.it scrive

Ecco Sky Collection, il canale con le serie che hanno fatto la storia - In un unico canale, le serie che hanno fatto la storia, come “Friends”, “The Big Bang Theory”, “Il Trono Di Spade” e “Romanzo Criminale” ... Come scrive engage.it

Le serie che hanno fatto la storia tornano su Sky: nasce Sky Collection, il canale cult della TV pop - Dal 1° novembre su Sky e dal 3 su NOW arriva Sky Collection, il canale che trasforma le serie TV cult in un viaggio nella cultura pop di ieri e di oggi ... Secondo panorama.it