Sky Collection dal 1 Novembre su Sky e NOW celebra le serie iconiche da Friends a Il Trono di Spade
Dalle intramontabili gag anni ‘90 di FRIENDS ai misteri da risolvere de LA SIGNORA IN GIALLO. Dai fantastici e indimenticabili mondi de IL TRONO DI SPADE agli scienziati nerd di THE BIG BANG THEORY. Dai mitici personaggi di ROMANZO CRIMINALE ai loro successori dell’epica GOMORRA. Tutto in un unico canale: tutti i generi, tutte le stagioni, tutto il giorno. A partire dal 1° novembre, arriva su Sky. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Novità DC settimana dal 27 Ottobre al 1 Novembre 2025 Absolute Wonder Woman 6 DC Collection - Freccia Verde 4 DC Looney Tunes : questo vuo ldire guerra ! Batman il primo Cavaliere DC Library The Brave and the Bold 2 : il libro del destino DC Pocket : - facebook.com Vai su Facebook