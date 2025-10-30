Sky Collection dal 1 Novembre su Sky e NOW celebra le serie iconiche da Friends a Il Trono di Spade

Digital-news.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle intramontabili gag anni ‘90 di FRIENDS ai misteri da risolvere de LA SIGNORA IN GIALLO. Dai fantastici e indimenticabili mondi de IL TRONO DI SPADE agli scienziati nerd di THE BIG BANG THEORY. Dai mitici personaggi di ROMANZO CRIMINALE ai loro successori dell’epica GOMORRA. Tutto in un unico canale: tutti i generi, tutte le stagioni, tutto il giorno. A partire dal 1° novembre, arriva su Sky. 🔗 Leggi su Digital-news.it

sky collection dal 1 novembre su sky e now celebra le serie iconiche da friends a il trono di spade

© Digital-news.it - Sky Collection dal 1 Novembre su Sky e NOW celebra le serie iconiche, da Friends a Il Trono di Spade

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Sky Collection 1 Novembre