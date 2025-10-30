Sky calcio con TV e fibra in offerta a 29,90€ per 18 mesi

Sky Calcio in abbinamento con i servizi TV e la fibra ottica su rete Open Fiber in offerta a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Un’occasione unica per chi vuole avere Internet veloce, la TV e il calcio, tutto in un unico pacchetto. Attiva Sky Calcio Passa a TIM da iliad e risparmia: 300 GB e tutto illimitato a meno di 10€. Sky Calcio + TV + fibra in sconto. L’autunno 2025 si apre con una promozione imperdibile per chi ama il calcio e non vuole rinunciare alla qualità della connessione domestica. Sky presenta un’offerta completa che include Sky Calcio, Sky TV e la fibra Sky Wifi a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, con un risparmio complessivo di oltre il 50% rispetto al prezzo standard di 62,90€. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Sky calcio con TV e fibra in offerta a 29,90€ per 18 mesi

