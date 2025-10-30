Siviglia travolta dalla pioggia | danni enormi cosa sta succedendo

Strade trasformate in fiumi, auto bloccate e cittadini costretti a muoversi nell’acqua alta. È il quadro che si è presentato ieri a Siviglia, nel sud della Spagna, colpita da una violenta ondata di maltempo che ha provocato allagamenti diffusi e lo straripamento di numerosi canali di scolo. Secondo i media locali si è trattato delle precipitazioni più abbondanti registrate in città negli ultimi 28 anni. Le piogge torrenziali sono cadute in poche ore, mettendo in difficoltà la rete di drenaggio e paralizzando il traffico in diversi quartieri. Molte persone sono state costrette a camminare tra l’acqua per tornare a casa o raggiungere i mezzi pubblici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Siviglia travolta dalla pioggia: danni enormi, cosa sta succedendo

