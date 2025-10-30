Un’ondata di maltempo ha investito la città di Siviglia, nel sud della Spagna, provocando inondazioni e gli straripamenti di diversi canali di scolo. Secondo il servizio meteorologico spagnolo, in una stazione meteorologica dell’aeroporto di Siviglia sono caduti 115 litri per metro quadrato in 24 ore. Secondo le notizie locali, si è trattato delle precipitazioni più abbondanti degli ultimi 28 anni. Fortunatamente non sono stati segnalati morti o feriti, ma molte strade sono state allagate e le persone hanno dovuto guadare l’acqua dell’alluvione. La Spagna ha appena commemorato il primo anniversario delle mortali inondazioni di Valencia che uccisero oltre 230 persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Siviglia flagellata dalle piogge: disagi e strade allagate