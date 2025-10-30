Situazione carceraria insostenibile per agenti e detenuti

Brindisireport.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - La Uil di Brindisi, in una nota inviata agli organi di informazione, denuncia ancora una volta le gravi criticità della Casa circondariale di via Appia. “Sovraffollamento, carenza di personale e gestione dei detenuti con disturbi psichiatrici rendono la situazione della struttura di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Torre del Gallo, l’allarme degli agenti penitenziari «Situazione insostenibile» - Nel carcere di Torre del Gallo a Pavia i numeri fotografano meglio di qualsiasi parola il problema: i detenuti sono il triplo degli agenti di polizia penitenziaria in servizio. Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it

situazione carceraria insostenibile agentiGli insulti e la cella per gli agenti: Sarkozy turba la vita carceraria - Un presidente emerito in carcere è un evento senza precedenti per il vasto mondo esterno, e anche per la mi ... Segnala corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Situazione Carceraria Insostenibile Agenti