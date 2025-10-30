Sistema di ‘lavaggio’ in tilt ecco cosa succede al cervello senza sonno

Periodicodaily.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Annebbiamento, cali di attenzione, mente incapace di concentrarsi. Quasi tutti hanno provato queste sensazioni dopo notti bianche: non ci si sente vigili come si dovrebbe. Perché succede? Uno nuovo studio del Mit di Boston, pubblicato su 'Nature Neuroscience', offre una possibile spiegazione. Il lavoro mostra cosa succede al cervello umano senza sonno. E . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

sistema 8216lavaggio8217 tilt cosaSistema di ‘lavaggio’ in tilt, ecco cosa succede al cervello senza sonno - Quasi tutti hanno provato queste sensazioni dopo notti bianche: non ci si sente vigili come si dovrebbe. Secondo pianetagenoa1893.net

Ricette, sistema in tilt. Un bug informatico ferma l’invio elettronico - Nelle scorse 48 ore i medici di famiglia hanno ricevuto critiche da tanti pazienti per essersi "dimenticati" di ... Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Sistema 8216lavaggio8217 Tilt Cosa