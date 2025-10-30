Sisma lavori a singhiozzo Chiusa solo metà dei cantieri | Ben tredici anni dopo

Ferrara porta ancora addosso le cicatrici del terremoto del 2012. A tredici anni da quelle scosse che sconvolsero l’Emilia, il quadro della ricostruzione appare tutt’altro che completo. Lo testimonia l’ultimo sopralluogo di Forza Italia, con la consigliera regionale Valentina Castaldini e il vicecoordinatore Antonio Platis, che ieri hanno fatto tappa nei territori del cratere per verificare lo stato dei lavori. Tra i nodi più evidenti, proprio Ferrara, dove decine di cantieri restano in corso o addirittura mai partiti. I numeri sono eloquenti: solo 805 cantieri su 1.659 risultano chiusi, meno della metà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

