Sisma 2016 | 30 ottobre la ferita della Basilica di San Benedetto ora sanata
Nove anni di attesa per poter riabbracciare uno dei suoi tesori. È festa a Norcia per la riapertura della Basilica di San Benedetto. Esattamente il 30 ottobre, oggi nel 2016, a causa del terremoto la basilica crollò quasi interamente, rimase in piedi solo la facciata, sotto i colpi della violenta. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
San Marino, un ottobre con la Protezione Civile: dalle esercitazioni sul sisma agli studenti in campo. Le foto più belle... - facebook.com Vai su Facebook
22 ottobre: prima giornata della Rassegna “MADLab-ER. LEZIONI DAL SISMA 2012”. Dalle 9 al Centro Sant’Elisabetta #Unipr. Appuntamento sull’analisi del danno sismico sui beni culturali - X Vai su X
A nove anni da sisma restituita la Basilica di Norcia - Il 30 e 31 ottobre, dopo nove anni dal crollo, la Basilica di San Benedetto a Norcia viene restituita ai fedeli, alla comunità, ai turisti e ai pellegrini. Si legge su ansa.it
Norcia ritrova la Basilica di San Benedetto, dopo il collo di nove anni fa - Norcia ritrova la Basilica di San Benedetto, dopo il collo di 9 anni fa Riapre al culto la Basilica a Norcia, simbolo di rinascita ... Scrive valnerinaoggi.it
Terremoto: il 30 ottobre riapre la Basilica di San Benedetto a Norcia - Dopo il sisma che distrusse Norcia il 30 ottobre 2016, la Basilica di San Benedetto, che fu devastata dalla forza brutale ... Da iltempo.it