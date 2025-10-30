Sisma 2016 | 30 ottobre la ferita della Basilica di San Benedetto ora sanata

Perugiatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nove anni di attesa per poter riabbracciare uno dei suoi tesori. È festa a Norcia per la riapertura della Basilica di San Benedetto. Esattamente il 30 ottobre, oggi nel 2016, a causa del terremoto la basilica crollò quasi interamente, rimase in piedi solo la facciata, sotto i colpi della violenta. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

sisma 2016 30 ottobreA nove anni da sisma restituita la Basilica di Norcia - Il 30 e 31 ottobre, dopo nove anni dal crollo, la Basilica di San Benedetto a Norcia viene restituita ai fedeli, alla comunità, ai turisti e ai pellegrini. Si legge su ansa.it

sisma 2016 30 ottobreNorcia ritrova la Basilica di San Benedetto, dopo il collo di nove anni fa - Norcia ritrova la Basilica di San Benedetto, dopo il collo di 9 anni fa Riapre al culto la Basilica a Norcia, simbolo di rinascita ... Scrive valnerinaoggi.it

sisma 2016 30 ottobreTerremoto: il 30 ottobre riapre la Basilica di San Benedetto a Norcia - Dopo il sisma che distrusse Norcia il 30 ottobre 2016, la Basilica di San Benedetto, che fu devastata dalla forza brutale ... Da iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Sisma 2016 30 Ottobre