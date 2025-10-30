Siparietto in tv De Filippi Fagnani | Belve senza artigli

Per parlare della nuova stagione di “Belve”, da martedì scorso su Raidue, e di quella che si annuncia come presenza fissa di Maria De Filippi, dobbiamo fissare alcuni punti. Francesca Fagnani è diventata la più ricercata giornalista-intervistatrice della tv. Il suo “Belve” è un format consolidato ed essere chiamati a rispondere alle sue domande è un momento ambito da tanti personaggi. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Siparietto in tv De Filippi/Fagnani: “Belve”... senza artigli

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Siparietto tra Sinner e Zverev a Vienna: ecco cosa ha detto il tedesco nel corso della premiazione - facebook.com Vai su Facebook

Chiede un euro a Maria De Filippi e lei reagisce così. Il video (e l'intervento della security) - Lui è il content creator “Primo Nero", noto per girare tra le vie di Roma realizzando video piuttosto curiosi. Riporta today.it

Maria De Filippi a Belve : bluff o opportunità? - Il volto simbolo di Mediaset interviene nel programma di Francesca Fagnani in un ruolo inedito ma, a livello narrativo, è stato più un bene o un male? Secondo vanityfair.it

Si avvicina a Maria De Filippi e le chiede un euro: la reazione e l’intervento della security (VIDEO) - Un siparietto inaspettato ha coinvolto Maria De Filippi, durante un evento al Palazzo dello Sport di Roma, trasformandola nella protagonista involontaria di un video diventato virale su TikTok. Riporta msn.com