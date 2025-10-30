Sinodo la rotta per una Chiesa più comunitaria

Sabato 26 ottobre 2024, a conclusione dei lavori della Seconda Sessione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, è stato presentato il Documento finale “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione” e sono stati descritte alcune parti del Documento finale del Sinodo. Il Papa ha ritenuto di non doversi esprimere tramite una esortazione post-sinodale . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

