Sinner vola ai quarti a Parigi affronterà Shelton

AGI - Jannik Sinner ai quarti di finale del "Rolex Paris Masters", ultimo torneo Atp 1000 della stagione, in corso sul cemento indoor de "La Defense Arena" della capitale francese. L'azzurro, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, si è imposto in due set sull'argentino Francisco Cerundolo, 21esimo nel ranking Atp, con il punteggio di 7-5, 6-1. Ai quarti Sinner sfiderà lo statunitense Ben Shelton, numero 7 del mondo e quinta forza del tabellone, che battendo in due set il russo Andrey Rublev, oltre a superare il turno, si è assicurato la partecipazione alle Atp Finals. Medvedev passa in tre set, Sonego ko. 🔗 Leggi su Agi.it

