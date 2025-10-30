Sinner vede un cartello durante la partita con Bergs e non dimentica | il gesto bellissimo a fine match

30 ott 2025

Jannik Sinner ha sorpreso un suo giovanissimo tifoso dopo la partita vinta con Bergs a Parigi: gli ha regalato la sua racchetta. Un gesto che ha anche un valore economico notevole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

