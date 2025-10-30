Sinner va veloce e vola ai quarti a Parigi si ferma Sonego
Ritmo da numero 1. Sinner non mostra cali di tensione, va veloce e continua la sua corsa a Parigi verso la finale che vale la vetta della classifica. Pur soffrendo più del solito nella prima frazione, l'altoatesino supera l'ostacolo Francisco Cerundolo in due set (7-5 6-1) e le fatiche di fine stagione mettendo a segno la cinquantesima vittoria stagionale e il 18mo quarto di finale in carriera in un Masters 1000. Ormai ad ogni successo (il 23simo fila sul cemento, settima striscia positiva nel circuito su questa superficie) Jannik aggiorna numeri e primati e quello che balza stavolta più di tutti agli occhi degli statistici certifica la sua forza e tenuta fisica e mentale: l'azzurro diventa infatti il primo italiano con almeno un quarto di finale in tutti e 9 gli eventi della serie (dal 1990). 🔗 Leggi su Iltempo.it
