Sinner sulle difficoltà fisiche | Non sono fresco fresco… Con Shelton sarà molto difficile

Jannik Sinner ha sconfitto l’argentino Francisco Cerundolo in due set e si è qualificato ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi, meritandosi così il diritto di affrontare lo statunitense Ben Shelton nella giornata di venerdì 31 ottobre. Il fuoriclasse altoatesino ha manifestato qualche difficoltà fisica nel corso del primo set, dove ha subito un paio di break dopo aver strappato il servizio all’avversario. Il tennista italiano si toccava la coscia sinistra e strisciava i piedi, camminando in maniera poco brillante. Sul 6-5 è arrivata la svolta: dopo un incitamento colorito dal proprio angolo “alé, toro”, Jannik Sinner ha infilato tre punti consecutivi e ha operato il break decisivo, portando a casa il parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner sulle difficoltà fisiche: “Non sono fresco fresco… Con Shelton sarà molto difficile”

