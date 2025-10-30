Sinner spezza il tabù di Parigi | quarti conquistati dopo una rimonta nervosa

Jannik Sinner ha spezzato il tabù di Parigi-Bercy. Il numero 2 al mondo ha conquistato per la prima volta in carriera i quarti di finale del Masters 1000 francese, superando l’argentino Francisco Cerundolo in due set con il punteggio di 7-5, 6-1. Un traguardo che completa un mosaico prestigioso: l’altoatesino è ora l’unico tennista ad aver raggiunto almeno una volta i quarti in tutti i tornei Masters 1000 del circuito. La cinquantesima vittoria stagionale, la 22esima consecutiva sul cemento indoor, conferma la supremazia dell’azzurro sulla superficie che più lo esalta. Il match si è rivelato una sfida di nervi e resilienza. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Sinner spezza il tabù di Parigi: quarti conquistati dopo una rimonta nervosa

Altre letture consigliate

Il caldo di Shanghai lo aveva piegato, ma non spezzato. Quelle immagini, arrivate fino a noi, erano state un pugno nello stomaco per chi vive di tennis e di Sinner. Solo un colpo di calore, per fortuna, in un torneo diventato una fornace. Ora Jannik ha chiuso la - facebook.com Vai su Facebook

Sinner al Six Kings Slam: "Mi sento bene, pronto per gli ultimi tornei 2025" - Jannik Sinner riparte da Riad e dal Six Kings Slam, torneo di esibizione che il numero 2 del mondo aveva vinto nella scorsa stagione. Lo riporta sport.sky.it

Sinner: "I crampi a Shanghai? Fattore mentale, errore mio". E per ora conferma Vienna e Parigi - Sono pronto per Riad ma soprattutto per i tornei di Vienna, Parigi e Torino (anche se restano ... Da gazzetta.it

Parigi cambia sede del Masters 1000: "Speriamo che Sinner venga" - Per gli organizzatori del Masters 1000 in programma dal 27 ottobre si tratterebbe del modo migliore per ... Da gazzetta.it