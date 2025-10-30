Sinner-Shelton in tv ATP Parigi 2025 | orario preciso programma streaming

Jannik Sinner affronterà Ben Shelton ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi. Dopo aver regolato il belga Zizou Bergs e l’argentino Francisco Cerundolo in due set, ma senza impressionare e dando l’impressione di dover fare i conti con delle difficoltà fisiche, il fuoriclasse altoatesino tornerà in campo a La Defense Arena di Nanterre per sfidare il quotato statunitense, reduce dai successi contro Flavio Cobolli e il russo Andrey Rublev in due set. L’appuntamento è per venerdì 31 ottobre, sarà il terzo incontro a partire dalle ore 14.00 e non incomincerà prima delle ore 19.00. Il programma di giornata sul Campo Centrale sarà aperto dal confronto tra il monegasco Valentin Vacherot e il canadese Felix Auger-Aliassime, poi a seguire ci sarà spazio per il testa a testa tra l’australiano Alex de Minaur e il kazako Alexander Bublik. 🔗 Leggi su Oasport.it

