Sinner schietto dopo Cerundolo | Non è che sono fresco fresco… stanotte dormirò benissimo
Jannik ha battuto Cerundolo in due set (7-5, 6-1), domani nei quarti sfida Ben Shelton che in questa stagione ha già sconfitto agli Australian Open e a Wimbledon. Come sta? Risponde con ironia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Jannik Sinner - facebook.com Vai su Facebook
Jannik Sinner sincero: “Vorrei servire sempre così…Stavolta mi farò trovare pronto per Alcaraz” - - X Vai su X
Sinner batte Cerundolo 7-5, 6-1 all’ATP Parigi: sfiderà Shelton al prossimo turno - Jannik Sinner ha sfidato oggi Francisco Cerundolo negli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi: 7- Scrive fanpage.it
Soffre un set, poi schianta Cerundolo: Sinner nei quarti a Parigi, domani contro Shelton - Per la prima volta Jannik si qualifica tra gli ultimi 8 nel 1000 parigino. Riporta gazzetta.it
Sinner batte Cerundolo a Parigi-Bercy e vola ai quarti contro Shelton. Poi l’ammissione a fine match - Il numero 2 al mondo batte Francisco Cerundolo e raggiunge i quarti di finale nel torneo francese per la prima volta. Segnala ilfattoquotidiano.it