Sinner schianta la pallina! L' accelerazione col dritto fulmina Cerundolo
Jannik Sinner non si ferma più. Il tennista altoatesino continua la sua corsa a Parigi e centra per la prima volta i quarti di finale del torneo, confermando il suo straordinario momento di forma. Sul campo centrale, Sinner ha superato l’argentino Francisco Cerundolo, numero 21 del ranking, 7-5 6-1. Il 31 ottobre affronterà ai quarti Shelton. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
ROSICATA "Odio quando la velocità del campo è la stessa ovunque... i direttori dei tornei ... vogliono che Sinner e Alcaraz vincano in ogni torneo”. Zverev n. 3 al mondo con distacco abissale, si è schiantato sul rosso come sul cemento con I DUE n.1. Il proble - X Vai su X
Nessuna parola fuori posto, concentrato unicamente sul campo: la risposta di Jannik #Sinner alle critiche ricevute negli ultimi giorni - facebook.com Vai su Facebook
Sinner concede un set a de Minaur, poi lo schianta nel terzo set. Jannik è in finale a Pechino - Sinner si qualifica così per la finale del torneo ATP 500 di Pechino, domani affronterà l'americano ... Come scrive fanpage.it
Pallina "pazza" scagliata da Sinner che sorride soddisfatto: de Minaur lontano - Una palla scagliata a fortissima velocità da Jannik Sinner, e de Minaur non riesce a prenderla. Scrive rainews.it
Jannik Sinner trionfa a Pechino: Tien schiantato in finale, continua la caccia al numero 1 di Alcaraz - Jannik Sinner batte in due set Learner Tien e vince per la seconda volta il torneo ATP 500 di Pechino, dopo il successo di due anni fa. fanpage.it scrive