Sinner schianta la pallina! L' accelerazione col dritto fulmina Cerundolo

Gazzetta.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner non si ferma più. Il tennista altoatesino continua la sua corsa a Parigi e centra per la prima volta i quarti di finale del torneo, confermando il suo straordinario momento di forma. Sul campo centrale, Sinner ha superato l’argentino Francisco Cerundolo, numero 21 del ranking, 7-5 6-1. Il 31 ottobre affronterà ai quarti Shelton. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sinner schianta la pallina l accelerazione col dritto fulmina cerundolo

© Gazzetta.it - Sinner schianta la pallina! L'accelerazione col dritto fulmina Cerundolo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sinner concede un set a de Minaur, poi lo schianta nel terzo set. Jannik è in finale a Pechino - Sinner si qualifica così per la finale del torneo ATP 500 di Pechino, domani affronterà l'americano ... Come scrive fanpage.it

Pallina "pazza" scagliata da Sinner che sorride soddisfatto: de Minaur lontano - Una palla scagliata a fortissima velocità da Jannik Sinner, e de Minaur non riesce a prenderla. Scrive rainews.it

Jannik Sinner trionfa a Pechino: Tien schiantato in finale, continua la caccia al numero 1 di Alcaraz - Jannik Sinner batte in due set Learner Tien e vince per la seconda volta il torneo ATP 500 di Pechino, dopo il successo di due anni fa. fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sinner Schianta Pallina Accelerazione