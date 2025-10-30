Sinner numeri pazzeschi | nessuno ci era mai riuscito

Jannik Sinner continua a macinare record in un 2025 semplicemente straordinario. Il fuoriclasse azzurro sta vivendo una stagione da ricordare, inanellando numeri mai visti prima e mostrando una continuità di rendimento che lo conferma tra i migliori di sempre. Nessuno, dal 1991, era mai riuscito a mantenere livelli così alti sia al servizio che in risposta nello stesso anno. Il dominio nei dati ufficiali ATP. Secondo l’ Association of Tennis Professionals e le analisi di Infosys ATP Beyond The Numbers, Sinner è il primo tennista nella storia delle statistiche moderne a guidare contemporaneamente le classifiche dei game vinti al servizio e in risposta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

