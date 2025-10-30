Sinner liquida Cerundolo in due set e passa ai quarti dell’Atp a Parigi
Sono bastati due set a Jannik Sinner per battere l'argentino Francisco Cerundolo, numero 21 del ranking Atp e avanzare ai quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Parigi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Jannik Sinner liquida Bublik con un doppio 6-4 e punta l'australiano che ha battuto Berrettini 6-1, 7-6 (4) nel Vienna Open.
Tennis, Rolex Masters Parigi. Debutto no problem per il numero 2 Atp: Sinner-Bergs 6-4, 6-2 https://www.rainews.it/maratona/2025/10/rolex-masters-parigi-sonego-e-cobolli-avanti-sara-derby-azzurro-tra-musetti-e-il-torinese-cefb9716-0f78-42d7-bb71-87ba87
LIVE Sinner-Cerundolo 7-5 6-1, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: l'azzurro sale di livello nel 2° set, domani i quarti - IL COLORITO INCORAGGIAMENTO DELL'ANGOLO DI SINNER LE SMORFIE DI SINNER NEL PRIMO SET 20:42 Si ...
Sinner batte Cerundolo 7-5, 6-1 all'ATP Parigi: sfiderà Shelton al prossimo turno - Jannik Sinner ha sfidato oggi Francisco Cerundolo negli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi: 7-
Sinner batte Cerundolo a Parigi-Bercy e vola ai quarti contro Shelton. Poi l'ammissione a fine match - Il numero 2 al mondo batte Francisco Cerundolo e raggiunge i quarti di finale nel torneo francese per la prima volta.