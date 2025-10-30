Sinner liquida Cerundolo in due set e passa ai quarti dell’Atp a Parigi

Firenzepost.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono bastati due set a Jannik Sinner per battere l'argentino Francisco Cerundolo, numero 21 del ranking Atp e avanzare ai quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Parigi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

sinner liquida cerundolo in due set e passa ai quarti dell8217atp a parigi

© Firenzepost.it - Sinner liquida Cerundolo in due set e passa ai quarti dell’Atp a Parigi

Approfondisci con queste news

sinner liquida cerundolo dueLIVE Sinner-Cerundolo 7-5 6-1, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: l’azzurro sale di livello nel 2° set, domani i quarti - IL COLORITO INCORAGGIAMENTO DELL'ANGOLO DI SINNER LE SMORFIE DI SINNER NEL PRIMO SET 20:42 Si ... Segnala oasport.it

sinner liquida cerundolo dueSinner batte Cerundolo 7-5, 6-1 all’ATP Parigi: sfiderà Shelton al prossimo turno - Jannik Sinner ha sfidato oggi Francisco Cerundolo negli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi: 7- fanpage.it scrive

sinner liquida cerundolo dueSinner batte Cerundolo a Parigi-Bercy e vola ai quarti contro Shelton. Poi l’ammissione a fine match - Il numero 2 al mondo batte Francisco Cerundolo e raggiunge i quarti di finale nel torneo francese per la prima volta. Da ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Liquida Cerundolo Due