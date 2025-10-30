Sinner fenomeno anche sulla neve | Jannik torna sugli sci per uno spot

La stagione degli sport invernali si è aperta anche per Jannik Sinner, che ha lasciato per un attimo i campi da tennis per tornare sulle piste innevate, come faceva da ragazzino. L'azzurro è il protagonista del nuovo spot di Gucci e si diverte così sugli sci. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sinner fenomeno anche sulla neve jannik torna sugli sci per uno spot

© Gazzetta.it - Sinner, fenomeno anche sulla neve: Jannik torna sugli sci per uno spot

