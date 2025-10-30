Sinner fa sognare Cerundolo fuori in due set | Devo recuperare fisicamente è la priorità
L'azzurro è stato piuttosto duro con se stesso, riconoscendo gli errori compiuti nel primo set. "Sono stato due volte avanti di un break nel primo set, ma non ho convertito. Mi sono messo in una situazione non semplice", ha dichiarato subito dopo la vittoria. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
JANNIK SINNER FA SOGNARE ANCORA! Trionfo a Vienna per il nostro campione azzurro! Sinner batte Alexander Zverev in rimonta (3-6 / 6-3 / 7-5) e conquista il titolo ATP 500 dopo una finale spettacolare. Una vittoria di testa e di cuore, arrivata dopo - facebook.com Vai su Facebook
JANNIK SINNER in campo VS Carlos Alcaraz BUON DIVERTIMENTO a tutti i #Sinneristi di tutto il mondo. ROSSO facci sognare fai il BIS #Sinner #Jannik #JannikSinner #SixKingsSlam #RiyadhSeason #RiyadhSeason2025 #SixKingSlam # - X Vai su X
Soffre un set, poi schianta Cerundolo: Sinner nei quarti a Parigi, domani contro Shelton - Per la prima volta Jannik si qualifica tra gli ultimi 8 nel 1000 parigino. Scrive gazzetta.it
Sinner batte Cerundolo 7-5, 6-1 all’ATP Parigi: sfiderà Shelton al prossimo turno - Jannik Sinner ha sfidato oggi Francisco Cerundolo negli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi: 7- Riporta fanpage.it
Sinner batte Cerundolo a Parigi-Bercy e vola ai quarti contro Shelton. Poi l’ammissione a fine match - Il numero 2 al mondo batte Francisco Cerundolo e raggiunge i quarti di finale nel torneo francese per la prima volta. Da ilfattoquotidiano.it