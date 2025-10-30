Sinner e l' operazione sorpasso | cosa deve succedere per superare Alcaraz
Dal Masters 1000 di Parigi alle Finals, Jannik e la rincorsa al numero 1: ecco la situazione da qui a fine stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Carlos Alcaraz torna in campo dopo la sosta per recuperare, ma perde al primo turno dal britannico Norrie 4-6, 6-3, 6-4. Sinner può sperare nel sorpasso. - X Vai su X
A.S. Velasca - Virtus Cesano Boscone 6-0 (Ajmed x3, Sciliberto x2, D'Urso C.) /// come Sinner! Con un tennistico 6 a 0 archiviamo facilmente la pratica Virtus Cesano Boscone e restiamo in scia del Lacchiarella al secondo posto. Proveremo il sorpasso nuova - facebook.com Vai su Facebook
Sinner numero uno dopo Parigi? Ecco cosa serve per il sorpasso ad Alcaraz - Il Masters 1000 di Parigi è uno degli ultimi grandi tornei della stagione e rap ... Riporta tennisitaliano.it
Sinner e Musetti, operazione finale (Cocchi, Ercoli, Sepe, Azzolini, Bertellino, Semeraro). Berrettini: “Buoni segnali” (Di Nardo). Il servizio fa la differenza. Per ... - Rassegna stampa | Sinfonia Sinner, incanta Vienna (Federica Cocchi, La Gazzetta dello Sport) Che musica, Jannik. ubitennis.com scrive
Sinner, cosa cambia dopo la vittoria su Altmeier: la (remota) chance di tornare n. 1 Atp a Bercy - Jannik Sinner ha cominciato nel modo migliore il torneo ATP 500 di Vienna, travolgendo in meno di un’ora il tedesco Daniel Altmaier con un perentorio 6- Riporta msn.com