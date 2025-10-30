Sinner–Cerúndolo terzo turno a Parigi | orario precedenti chiavi tattiche e dove vederla

Jannik Sinner torna sul Court Central per il terzo turno del Masters 1000 di Parigi contro Francisco Cerúndolo. L’azzurro arriva da un esordio in controllo, l’argentino da una vittoria solida che ne conferma la crescita sulle superfici rapide indoor. Orario e dove vederla. Inizio: non prima delle 19:00 sul Court Central.. TV: diretta in esclusiva su Sky Sport.. Streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.. Precedenti. Head-to-head: Sinner avanti 3–2.. Ultima sfida: vittoria di Sinner agli ottavi degli Internazionali d’Italia.. Le chiavi del match. 1) Prime e prime risposte Sinner: percentuale di prima palla e qualità della risposta di rovescio per togliere ritmo all’argentino. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Sinner–Cerúndolo, terzo turno a Parigi: orario, precedenti, chiavi tattiche e dove vederla

