Sinner-Cerundolo oggi a Parigi per gli ottavi è lotta a distanza con Alcaraz orario e dove vederla in TV
Jannik Sinner e Francisco Cerundolo scenderanno in campo oggi a Parigi per gli ottavi di finale, l'incontro non inizierà prima delle ore 19. Diretta TV solo su Sky, streaming con Sky Go e NOW. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Tutto semplice per Jannik Sinner al Master 1000 di Parigi. Il numero due del mondo subera il belga Bergs con un 6-4; 6-2; senza storia. Adesso troverà l'argentino Cerundolo, ma il fenomeno di San Candido pare aver ritrovato la forma dei tempi migliori. Avanti Vai su Facebook
Sinner-Cerundolo all'Atp Parigi 2025, dove vedere in tv e streaming | Sky Sport - X Vai su X
LIVE Sinner-Cerundolo, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: l’argentino in passato ha creato grattacapi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'ottavo di finale dell'ATP Masters 1000 di Parigi tra ... Come scrive oasport.it
Sinner-Bergs 6-4 6-2: Jannik avanza agli ottavi a Parigi, domani sfiderà Cerundolo - L'azzurro, seconda testa di serie, ha saltato il primo turno e entra nel tabellone direttamente ... Lo riporta ilmattino.it
Sinner-Bergs oggi a Parigi, l’esordio dopo il ko di Alcaraz: orario e dove vederla in TV e in chiaro - Sinner fa il suo esordio a Parigi contro Zizou Bergs nel secondo turno del Masters 1000. Da fanpage.it