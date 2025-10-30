Sinner-Cerundolo Jannik sfida il tabù Parigi | il pronostico

Gazzetta.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ottavi dell'ultimo Master 1000 della stagione, il numero due del mondo affronterà l'argentino già eliminato a Roma nella primavera scorsa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sinner cerundolo jannik sfida il tab249 parigi il pronostico

© Gazzetta.it - Sinner-Cerundolo, Jannik sfida il tabù Parigi: il pronostico

