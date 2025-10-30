Sinner-Cerundolo Jannik sfida il tabù Parigi | il pronostico
Negli ottavi dell'ultimo Master 1000 della stagione, il numero due del mondo affronterà l'argentino già eliminato a Roma nella primavera scorsa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Tutto semplice per Jannik Sinner al Master 1000 di Parigi. Il numero due del mondo subera il belga Bergs con un 6-4; 6-2; senza storia. Adesso troverà l'argentino Cerundolo, ma il fenomeno di San Candido pare aver ritrovato la forma dei tempi migliori.
Sinner-Cerundolo all'Atp Parigi 2025, dove vedere in tv e streaming
Sinner-Cerundolo: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming gli ottavi di Parigi in tempo reale - Dopo la vittoria all'esordio contro Bergs, l'altoatesino sfida l'argentino nel Masters 1000 sul cemento francese per continuare la rincorsa ad Alcaraz
Sinner sfida a Parigi Cerundolo, tifoso del River Plate con il papà che snobbava il talento di Jannik - Questa sera Jannik Sinner affronterà Francisco Cerundolo per un posto nei quarti di finale del Masters 1000
LIVE Sinner-Cerundolo, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: l'argentino ha spesso creato problemi in passato - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'ottavo di finale dell'ATP Masters 1000 di Parigi tra