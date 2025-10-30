Sinner-Cerundolo al Masters 1000 di Parigi | Jannik vince il primo set Diretta 7-5 1-0

Xml2.corriere.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sfida contro l’argentino negli ottavi è il secondo ostacolo da superare per riuscire a spodestare Carlos Alcaraz dal primo posto del ranking Atp prima delle Atp Finals. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

sinner cerundolo al masters 1000 di parigi jannik vince il primo set160diretta 7 5 1 0

© Xml2.corriere.it - Sinner-Cerundolo al Masters 1000 di Parigi: Jannik vince il primo set Diretta 7-5, 1-0

Contenuti che potrebbero interessarti

sinner cerundolo masters 1000Sinner diretta Masters 1000 Parigi: segui la sfida con Cerundolo. Tennis oggi LIVE - La sfida di Jannik Sinner a Parigi verrà trasmessa oggi in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento. Segnala corrieredellosport.it

sinner cerundolo masters 1000Sinner-Cerundolo diretta: alle 19 gli ottavi al Masters 1000 di Parigi. Dove vederla (tv e streaming), precedenti e ranking - Jannik Sinner non sbaglia al debutto al Masters 1000 di Parigi. Si legge su ilmessaggero.it

sinner cerundolo masters 1000Sinner-Cerundolo all’ATP Parigi, la diretta live: l’argentino sulla strada di Jannik verso il 1° posto - La partita tra Cerundolo e Sinner come tutte quelle del Masters 1000 di Parigi è in esclusiva su Sky. fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sinner Cerundolo Masters 1000