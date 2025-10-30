Sinner-Cerundolo a Parigi 2025 | quando orario e dove vederla in tv e in streaming

Prosegue il cammino all’ Atp di Parigi 2025 di Jannik Sinner. Superato il belga Zizou Bergs in due set, agli ottavi di finale l’altoatesino affronterà per la sesta volta in carriera Francisco Cerundolo, 27enne argentino e numero 21 del ranking, già battuto quest’anno al Foro Italico lo scorso maggio. Il match è in programma sul campo centrale della Defense Arena giovedì 30 ottobre non prima delle ore 19: la diretta sarà visibile in tv sui canali Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go, Now Tv e Tennis Tv. Il vincitore, ai quarti incrocerà uno fra Ben Shelton e Andrey Rublev, in campo alle 14. 🔗 Leggi su Lettera43.it

