Sinner batte Cerundolo e la stanchezza | ora a Parigi il test Shelton

Parigi, 30 ottobre 2025 – Tenacia e grinta battono i  geni buoni  di Cerundolo. Un Sinner stranamente provato centra i quarti di Parigi  (7-5, 6-1) contro  l’argentino con papà ex tennista e il fratello Juan Manuel numero 88 Atp. La sorella oro olimpico giovanile nell’Hockey su prato dice anche che  Francisco e lo sport sono sicuramente cosa sola.  In campo però fatica a districarsi nei ritmi imposti da Sinner al servizio. L’azzurro è centrato e vicino al campo, le percentuali di prime sono subito buone, grazie anche a due ace messi a referto nei primi due turni di battuta, tra i quali sfigura però un doppio fallo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

