Ora anche Parigi-Bercy non è più un tabù per Jannik Sinner. Il numero 2 al mondo batte Francisco Cerundolo e raggiunge i quarti di finale nel torneo francese per la prima volta. Con questo traguardo, è entrato almeno una volta tra i migliori otto tennisti in tutti i Masters 1000 del circuito. La vittoria in due set contro l’argentino è la cinquantesima stagionale e la 22esima consecutiva sul cemento indoor, che si conferma la superficie preferita dell’azzurro che venerdì se la vedrà contro Ben Shelton nella caccia alla semifinale, tappa obbligata – e ancora non sufficiente – per cercare di tornare in testa al ranking Atp scalzando Carlos Alcaraz almeno fino alle Atp Finals di Torino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sinner batte Cerundolo a Parigi-Bercy e vola ai quarti contro Shelton. Poi l’ammissione a fine match