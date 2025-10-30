Sinner ai quarti a Parigi Sonego si arrende a Medvedev

Il numero 2 del mondo batte in due set Cerundolo e si giocherà l'accesso in semifinale contro Ben Shelton PARIGI (FRANCIA) - Jannik Sinner ai quarti di finale del "Rolex Paris Masters", ultimo torneo Atp 1000 della stagione, in corso sul cemento indoor de "La Defense Arena" della capitale francese. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sinner ai quarti a Parigi, Sonego si arrende a Medvedev

