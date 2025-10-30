Sinistra Italiana | solidarietà a Stefania Fanelli vittima di violenza verbale e attacchi diffamatori
Grassadonia e Ioffredo: “Chi fa informazione ha una responsabilità, no alla violenza verbale e alle parole d’odio”. La violenza di genere non è quella veicolata solo attraverso gesti e azioni ma anche quella che si agisce attraverso atteggiamenti discriminatori e parole violente. Sono quest’ultime le azioni più subdole e vigliacche perché portate avanti con “ facilità e leggerezza ” mentre si attraversa uno spazio sociale, forti del proprio privilegio o si è comodamente seduti dietro una tastiera. Parole che arrivano invece pesanti come macigni a chi ne è destinataria. Dobbiamo essere consapevoli di tutto ciò e continuare quindi a sensibilizzare le giovani persone che frequentano le nostre scuole. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
