Sinfonia d’Autunno | eleganza solidarietà e spettacolo per Aido a Villa Mazzarella

Ildenaro.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un successo annunciato, la nuova edizione di “ Sinfonia d’Autunno ”, il tradizionale Charity Gala ideato ed organizzato da  Maridi Communication, dedicato per la seconda volta ad  Aido  nazionale (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule), svoltosi a Napoli, nella splendida cornice di Villa Mazzarella (Posillipo). Ad aprire la kermesse, condotta dalla giornalista  Maridi Vicedomini, il saluto istituzionale in video messaggio della Dottoressa  Maria Rosaria Campitiello,  Capo Dipartimento   per la Prevenzione, Ricerca,   Emergenze sanitarie del   Ministero della Sanità,  trattenuta in Capitale per improvvisi impegni lavorativi  ed il benvenuto agli ospiti della  Dottoressa   Flavia Petrin, Presidente A. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

