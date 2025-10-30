Sindaca del Pd offende la Meloni | E’ una str… ha ragione De Luca FdI | Mancanza di rispetto video

“Che ne penso della Meloni? Quello che pensa De Luca, che è una str.”. Il bip non nasconde l’offesa, chiaramente ascoltabile nel video de La7. A Genzano di Lucania, in provincia di Potenza, è polemica per le parole usate dalla sindaca Viviana Cervellino durante un’intervista al programma televisivo “Pr ova d’Inchiesta” su La7, condotto da Pinuccio. La sindaca, intervenendo in un servizio sulla crisi idrica, ha usato quel termine considerato offensivo nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, scatenando una serie di reazioni da parte di Fratelli d’Italia. Il termine era stato già usato in passato dal governatore della Campania De Luca che la Cervellino ha richiamato nella sua dichiarazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

