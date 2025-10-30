Simulò un incidente domestico per spiegare la morte del marito | arrestata una 81enne accusata di omicidio

Era indagata già da mesi e questa mattina Leda Stupazzoni, una donna di 81 anni residente a Castel d’Aiano (Bologna), è stata arrestata con l’ accusa di aver ucciso il marito Roberto Berti. All’epoca del fatto, avvenuto quasi un anno fa, la donna aveva spiegato con un incidente domestico le gravi ferite del marito, per le quali lei stessa aveva chiamato i soccorsi. La sua versione, però, così come le numerose ferite sul corpo della vittima, non avevano convinto gli inquirenti. Sospettando che la dinamica fosse stata un’altra, la signora era stata iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio, senza l’adozione di misure cautelari. 🔗 Leggi su Open.online

