Simeri e Polvani la Pistoiese cambia rotta Salutati due pilastri del progetto iniziale

Prima Simeri, poi Polvani. Nel pomeriggio di lunedì, un altro pilastro della Pistoiese 202425 ha salutato la Pistoiese, svestendo la maglia arancione per indossare quella biancazzurra del Prato. I perché della rescisione contrattuale del difensore classe '94 si possono facilmente trovare nello scarso impiego di questa prima parte di stagione. In nove giornate di campionato, Polvani ha giocato da titolare solo una partita, a cui si aggiungono due brevi spezzoni, per un totale di 107 minuti. Il tecnico Andreucci, nel ruolo di perno difensivo della retroguardia a tre, ha quasi sempre preferito Gennari, schierando il centrale pistoiese solamente in Coppa Italia.

