Silvio Pietro Angori lascia Pininfarina dopo 18 anni
Silvio Pietro Angori lascia la Pininfarina dopo 18 anni. L’amministratore delegato ha lasciato l’incarico il 29 ottobre, a seguito di un «accordo consensuale di risoluzione dei rapporti di lavoro e di amministrazione», ha annunciato la società automobilistica in una nota del 28 ottobre. La decisione arriva dopo quelle che la Pininfarina definisce « divergenze sul perseguimento delle strategie aziendali già definite», con tensioni che avrebbero coinvolto anche il gruppo indiano Mahindra, proprietario dell’azienda dal 2015. La società ha già avviato la selezione del nuovo amministratore delegato. 🔗 Leggi su Lettera43.it
