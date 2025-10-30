Silvia Toffanin il terzo look fasciante per l’ultimo appuntamento con This is me

Gran finale per This Is Me: Silvia Toffanin chiude la trilogia del suo show evento con eleganza, ironia e. un ultimo look che si fa notare. Dopo tre puntate seguitissime, la conduttrice si congeda dal pubblico con la grazia che la contraddistingue, trasformando ancora una volta lo studio in una passerella di emozioni e stile. Le storie (e le sorprese) al centro dello show. Il Volo a “This is me” Anche nell’ultimo episodio, This Is Me ha mescolato racconti intensi e momenti di puro divertimento. Silvia Toffanin ha saputo tirare fuori il lato più inedito dei suoi ospiti, facendoli uscire dalla comfort zone e portandoli a giocare, scherzare, raccontarsi come mai prima. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

