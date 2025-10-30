Silvia Toffanin il terzo look fasciante per l’ultimo appuntamento con This is me
Gran finale per This Is Me: Silvia Toffanin chiude la trilogia del suo show evento con eleganza, ironia e. un ultimo look che si fa notare. Dopo tre puntate seguitissime, la conduttrice si congeda dal pubblico con la grazia che la contraddistingue, trasformando ancora una volta lo studio in una passerella di emozioni e stile. Le storie (e le sorprese) al centro dello show. Il Volo a “This is me” Anche nell’ultimo episodio, This Is Me ha mescolato racconti intensi e momenti di puro divertimento. Silvia Toffanin ha saputo tirare fuori il lato più inedito dei suoi ospiti, facendoli uscire dalla comfort zone e portandoli a giocare, scherzare, raccontarsi come mai prima. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
“Tu intanto Pier Silvio in cucina non lo trovi” Silvia Toffanin e Vincenzo De Lucia a This Is Me hanno fatto sorridere il pubblico con un siparietto durante il gioco degli specchi - facebook.com Vai su Facebook
«This is me», un’allegra festa di famiglia con Silvia Toffanin - X Vai su X
”This Is Me” con Silvia Toffanin: stasera l’ultima puntata su Canale 5, le anticipazioni - Mercoledì 29 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5 va in onda il terzo e ultimo appuntamento di “This Is Me”, le anticipazioni ... Lo riporta mondotv24.it
This is Me cala gli assi per il gran finale: Federica Pellegrini, Del Piero e... Chi sono gli ospiti di Silvia Toffanin - Terza puntata dello show evento di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Come scrive affaritaliani.it
Silvia Toffanin sceglie un bellissimo abito longuette nero per salutare This is me - Per l'ultima puntata di This is me, Silvia Toffanin sceglie un bellissimo abito firmato Dolce e Gabbana ... Secondo ultimenotizieflash.com