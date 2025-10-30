Silvia Toffanin chiude This is me tra emozioni ironia e un siparietto su Pier Silvio
Si è concluso ieri sera, in prima serata su Canale 5, il percorso di This is me, il programma condotto da Silvia Toffanin che nelle ultime settimane ha saputo mescolare emozione, leggerezza e intrattenimento. L’ultima puntata è stata una vera festa, un appuntamento ricco di ospiti e momenti speciali che hanno celebrato il successo di un format capace di unire spettacolo e autenticità. La conduttrice, visibilmente emozionata, ha salutato il pubblico con parole di gratitudine, chiudendo un’esperienza televisiva che ha mostrato un lato inedito e più spontaneo del suo carattere. Una serata tra musica, ricordi e risate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altre letture consigliate
“Tu intanto Pier Silvio in cucina non lo trovi” Silvia Toffanin e Vincenzo De Lucia a This Is Me hanno fatto sorridere il pubblico con un siparietto durante il gioco degli specchi - facebook.com Vai su Facebook
Silvia Toffanin conclude la trilogia di "This is me" - X Vai su X
This is Me, anticipazioni del 29 ottobre: Toffanin punta su Gerry Scotti per l’ultimo appuntamento - Silvia Toffanin si prepara al gran finale di “This is Me”: le anticipazioni e gli ospiti ‘d’eccezione del 29 ottobre, con una sorpresa gradita ... Secondo dilei.it
“Tu Pier Silvio Berlusconi in cucina non lo trovi”: Silvia Toffanin gelosa del marito sfida De Lucia a This is me - Silvia Toffanin e Vincenzo De Lucia a This Is Me hanno fatto sorridere il pubblico con un siparietto durante il gioco degli specchi ... Si legge su fanpage.it
This Is Me: Silvia Toffanin chiude in grande stile la trilogia dedicata alle eccellenze italiane - Anticipazioni di This Is Me: una serata su Canale 5 con i protagonisti dello sport, della musica e dello spettacolo per celebrare grandi talenti. mam-e.it scrive