silvia toffanin chiude this is me tra emozioni ironia e un siparietto su pier silvio

Si è concluso ieri sera, in prima serata su Canale 5, il percorso di This is me, il programma condotto da Silvia Toffanin che nelle ultime settimane ha saputo mescolare emozione, leggerezza e intrattenimento. L'ultima puntata è stata una vera festa, un appuntamento ricco di ospiti e momenti speciali che hanno celebrato il successo di un format capace di unire spettacolo e autenticità. La conduttrice, visibilmente emozionata, ha salutato il pubblico con parole di gratitudine, chiudendo un'esperienza televisiva che ha mostrato un lato inedito e più spontaneo del suo carattere. Una serata tra musica, ricordi e risate.

