Sifus Campania presidio all’assessorato regionale all’agricoltura

Si è tenuto oggi, presso l'Assessorato Regionale all'Agricoltura di Napoli, l'annunciato presidio del gruppo dirigente generale del SIFUS (Maurizio Grosso, Lino Masi, Alessandro Troia, Franco Cupane, Tonino Senese, Domenico Sodo e Antonio Vitucci), al quale hanno partecipato anche il Segretario Generale della FISI, Ciro Silvestri e quello della SLE, Raffaele Tovino. Erano presenti una quarantina di operai in delegazione provenienti da diverse Comunità Montane, giunti a proprie spese e senza beneficiare dei permessi sindacali retribuiti. Ha partecipato al presidio anche la Consigliera Regionale Maria Muscarà, promotrice di una interrogazione al Consiglio Regionale finalizzata a ottenere, nel più breve tempo possibile, i fondi necessari per liquidare gli stipendi arretrati agli operai.

