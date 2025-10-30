Siena scomparsa da due giorni Miriam Oliviero 24 anni | ricerche a tappeto in tutta la provincia
Ore d’ansia a Monteroni d’Arbia per la scomparsa di Miriam Oliviero, 24 anni, svanita dopo una chiamata alla madre da Siena. Non si è presentata al lavoro né ha lasciato tracce. In corso ricerche di carabinieri, volontari e cittadini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
