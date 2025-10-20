Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Tragedia ad Aviano: terribile incidente stradale, muore sul colpo una donna di 45 anni dayitalianews.com
Inter Fiorentina, Calhanoglu e Sucic trascinano i nerazzurri: Chivu ritrova vittoria e certezze internews24.com
Non più vittima ma narratore, Demo MC si libera con “Gossip” atomheartmagazine.co
L’allenatore Monaco sul derby di domenica. "Tappa decisiva a Recanati per il mio Castelfidardo» sport.quotidiano.net
Conte prepara i cambi: cinque possibili novità col Como forzazzurri.net
Trump annuncia la ripresa dei test nucleari dopo più di 30 anni: “Rispondiamo agli altri Paesi” ilfattoquotidiano.it
Juventus, Di Canio attacca Locatelli “La Juve ha preso gol per colpa sua”
L’affondo di Di Canio Negli studi di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha parlato della situazione a... ► ilprimatonazionale.i
Grande Fratello, Anita Mazzotta crolla: "Fuori da qui non ho nessuno" (VIDEO)
Dopo aver sopito il dolore per la perdita della sua mamma, l'amata gieffina Anita Mazzotta si è lasc... ► comingsoon.it
Il Sassuolo a Cagliari senza Berardi. Grosso: "È uno scontro diretto"
di Stefano Fogliani SASSUOLO Berardi e Romagna allungano la lista degli assenti, ma torna Muharem... ► sport.quotidiano.net
Incidente Martinez, le testimonianze confermano la dinamica: indagine in corso
di Redazione Inter News 24Incidente Martinez, continuano le indagini sull’omicidio stradale del seco... ► internews24.com
I premi della settima edizione dei The Fork Awards
Giunti alla settima edizione italiana, i The Fork Awards – organizzati in collaborazione con Ident... ► linkiesta.it
Franco Spazzoli presenta il nuovo libro, un omaggio alla Cesena del Risorgimento
Per il secondo appuntamento della rassegna "Sguardi dentro, sguardi fuori - incontri di parole all... ► cesenatoday.it
FC 26 Obiettivo Live: Coppa Tour Mondiale Stagione 2 – Sbloccati 5 Giocatori Speciali!
È stata lanciata la Coppa Tour Mondiale Stagione 2, un obiettivo Live a lungo termine che offre ric... ► imiglioridififa.com
Donald Trump e Xi Jinping annunciano un’intesa su terre rare e dazi
Il 30 ottobre il presidente statunitense Donald Trump e quello cinese Xi Jinping hanno concordato ... ► internazionale.it
Cremonese da sogno a Genova! Vittoria per 2 0 al Marassi e zona retrocessione più lontana: contro la Juve settimo posto nel mirino, per la vera sorpresa della Serie A
Cremonese da sogno a Genova! Vittoria per 2-0 al Marassi e zona retrocessione più lontana. La squad... ► calcionews24.com
La posta in gioco tra Stati Uniti e Cina
L'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping in Corea del Sud è uno degli appuntamenti più attesi del... ► ilgiornale.it
Trump annuncia la ripresa dei test nucleari dopo più di 30 anni: “Rispondiamo agli altri Paesi”
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l’avvio di test di nuove armi nucleari. ... ► ilfattoquotidiano.it
Halloween: la playlist perfetta per festeggiare la notte delle zucche
Ecco la playlist ideale per accompagnarvi nell’ultima notte di ottobre. Ovviamente alla colonna son... ► panorama.it
Spalletti alla Juventus: oggi la firma del contratto
I dirigenti della Juventus dopo Igor Tudor hanno deciso che sarà Luciano Spalletti a guidare la Juv... ► ildifforme.it
Neidia presenta “Haram”: pop, trap e identità per trasformare il “proibito” in libertà
“Haram” è il nuovo singolo di Neidia: un brano che intreccia sonorità pop e trap con sfumature medi... ► dailyshowmagazine.co
Anguissa: l’uomo che trasforma la fatica in arte
Non sempre serve far rumore per essere indispensabili. Anguissa è l’esempio più luminoso di questa ... ► parlami.eu
Nonostante Landini
C'è un paradosso che solo in Italia poteva diventare regola: quando i salari finalmente risalgono, ... ► ilgiornale.it
Eleganza e groove sul palco del Jazzamore con il Lazzanni Trio
Giovedì 30 ottobre, dalle ore 21, il palco del Jazzamore ospiterà uno degli appuntamenti più attes... ► cesenatoday.it
Fiumicino, sequestrati 162mila euro nascosti in scatole di cereali: denunciato viaggiatore diretto in Gambia
ROMA – Sequestrati oltre 162 mila euro in contanti nascosti in comuni scatole di cereali all’aeropo... ► romadailynews.it
Fiumicino, gli studenti a scuola di “Scienza e Cultura del Mare”
Fiumicino, 30 ottobre 2025 – Il Comune di Fiumicino, l’Istituto d’Istruzione Superiore Cristoforo C... ► ilfaroonline.it
L'annuncio social del fratello: «Buona notte, dolce principe, e canti e voli d’angeli ti accompagnino al tuo riposo»
Il mondo del teatro e del cinema italiano piange la scomparsa di Diego Sepe, attore e regista origi... ► iodonna.it
Ascolti TV | Mercoledì 29 Ottobre 2025. This is Me chiude in bellezza (23.3%), Montalbano in replica al 17%, ottimo Cazzullo (7.6%)
Nella serata di ieri, mercoledì 29 ottobre 2025, su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano ha... ► davidemaggio.it
Lobotka, possibile rientro in campo contro il Como (CorSport)
Stanislav Lobotka potrebbe tornare in campo dopo circa tre settimane nel match contro il Como di sa... ► ilnapolista.it
Juventus, Sabatini: “Spalletti sottovalutato.”
Sabatini: “Spalletti sottovalutato” Walter Sabatini, ex dirigente della Roma e ammiratore di Spall... ► ilprimatonazionale.i
Juve, Brambilla lancia Spalletti con una vittoria: “Sono stati giorni intensi”
Torino, 30 ottobre 2025 – Missione compiuta per Massimo Brambilla. Tenuta in linea di galleggiamen... ► sport.quotidiano.net
Cesenatico, variazione di bilancio da oltre tre milioni di euro: ricaduta di cinque milioni di investimenti
Nella seduta di ieri sera, il Consiglio Comunale ha approvato una variazione di bilancio con 10 vo... ► cesenatoday.it
Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso
Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento Il valore del PSV ogg... ► quifinanza.it
Sequestrato al confine tabacco per 750 mila pacchetti: valeva quasi 4 milioni di euro
Un controllo di routine alla frontiera si è trasformato in una maxi operazione contro il contrabba... ► udinetoday.it
Napoli, la possibile decisione del big spiazza tutti: così cambiano i piani di Conte
Il grande protagonista di quest’inizio di stagione per gli azzurri, è senza ombra di dubbio Andrè-F... ► spazionapoli.it
Carlo e Camilla tra fiori e devozione al tempio indù di West London
Re Carlo e la Regina Camilla hanno visitato il tempio indù BAPS Shri Swaminarayan Mandir di Londra, ... ► tgcom24.mediaset.it
Fuori strada col pulmino: 4 ragazzini e conducente in pronto soccorso
Sono cinque le persone, di cui 4 minorenni, rimaste ferite nell'incidente avvenuto ieri sera, 29 o... ► arezzonotizie.it
I migliori appuntamenti del weekend di Ognissanti a Como
Primo weekend di novembre segnato dal meteo che promette giornate grigie e pioggi soprattutto dome... ► quicomo.it
Serie C. Carpi, non solo note negative in Coppa Italia. L’esordio di Scacchetti: "Quanta emozione»
CARPI L’uscita di scena dalla Coppa per mano del Brescia ha lasciato in eredità al Carpi alcune bu... ► sport.quotidiano.net
Rosanna Pigliacampo morta investita da una donna sulla statale Teramo Giulianova, la 25enne si è costituita
Si è costituta la responsabile dell'incidente sulla statale Teramo-Giulianova, in cui è morta invest... ► virgilio.it
Spalletti Juve, Di Canio suggerisce la ricetta giusta per risolvere i problemi bianconeri: «Dovrà togliere la confusione. Non è scemo, sa di non avere l’eccellenza…»
di Redazione JuventusNews24Spalletti Juve, l’analisi di Di Canio a Sky Calcio Club: il 4-3-3 è la vi... ► juventusnews24.com
Novara, lunghe code e traffico bloccato in corso Trieste
Traffico paralizzato e code infinite.Questa è la situazione in corso Trieste: in entrambi i sensi ... ► novaratoday.it
Medico condannato per violenza sessuale su un paziente 22enne
Il medico era stato già condannato a tre anni di reclusione per abusi sessuali su un altro giovane p... ► imolaoggi.it
George Clooney è il nome di punta del film francese "Call my agent! The movie", la versione cinematografica della serie tv cult
«Non ho esitato un secondo». Bastano queste parole di George Clooney per far impazzire i fan di Cal... ► amica.it
Ravel + 150 al Bioparco di Roma
Nel 150° anniversario dalla nascita di Ravel la Camera Musicale Romana e I concerti nel Parco pres... ► romatoday.it
Parigi Masters 2025, Sinner Cerundolo: orario e dove vedere la sfida
Parigi, 30 ottobre 2025 - Dopo l'ottimo debutto, Jannik Sinner vuol continuare il proprio percorso... ► sport.quotidiano.net
Anteprima esclusiva di "Ne Zha l’ascesa del guerriero di fuoco" al The Space Cinema Moderno
Dopo il successo dei precedenti appuntamenti dedicati a Jujutsu Kaisen, Demon Slayer e Chainsaw Ma... ► romatoday.it
Morto folgorato da una scarica elettrica mentre lavorava su un impianto fotovoltaico: otto indagati
Otto indagati per la morte di Samuel Scacciaferro, l'operaio 26enne di Caccamo, rimasto folgorato ... ► palermotoday.it
La grinta ritrovata e tre giocatori rilanciati: cosa ha detto la prima Juve del dopo Tudor
Tanti segnali anche positivi per Spalletti. La squadra è tornata a lottare e a cercare il gol del ra... ► gazzetta.it
In Giappone tra le nuvole
A bordo del volo della compagnia ANA che collega Milano Malpensa con l’aeroporto di Haneda, nel ... ► panorama.it
Sacchi: "Camarda, quegli errori fanno crescere. Il prossimo rigore lo batta ancora lui"
L'ex ct e l'attaccante del Lecce in lacrime dopo lo sbaglio dal dischetto: "Assurdo criticarlo per q... ► gazzetta.it
Bologna Napoli, possibile stop ai tifosi campani: decisione attesa
Bologna-Napoli, possibile stop ai tifosi campani: decisione attesa La sfida tra Bologna e Nap... ► forzazzurri.net
Roma, primo gol in Serie A per Hermoso: è il nono marcatore stagionale
Mario Hermoso si è preso la scena all’Olimpico: con un perfetto colpo di testa sul corner battuto d... ► sololaroma.it
7 ottobre, Usa e Israele a conoscenza del piano di Hamas: “28 settembre 1° alert, 5 e 6 settembre rapporto CIA su attacco imminente” VIDEO
Il 6 ottobre, funzionari americani hanno diffuso un nuovo rapporto basato su fonti israeliane. I d... ► ilgiornaleditalia.it
Stellantis: +13% ricavi e consegne III trim a 37,2 mld e 1,3 mln unità
Milano, 30 ott. (askanews) – Stellantis chiude il terzo trimestre del 2025 con un aumento del 13%... ► ildenaro.it
Lamezia Terme, 27 tra furti e incendi in una notte: arrestato 17enne
A Lamezia Terme i carabinieri hanno arrestato un 17enne ritenuto responsabile di una lunga serie di ... ► tgcom24.mediaset.it
Dolcetto o scherzetto tra i quartieri di Roma: Halloween 2025 tra feste, brividi e divertimento per tutte le età
Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, ... ► funweek.it
Xi Jinping Trump, cosa si sono detti i leader di Usa e Cina
Donald Trump e Xi Jinping si sono ritrovati per la prima volta dal 2019 in un faccia a faccia durat... ► lettera43.it
Truffe e illeciti: sequestrati 1,3 milioni di euro a ex commercialista bergamasco in carcere
Nel corso della mattinata di giovedì 30 settembre, la Guardia di Finanza di Bergamo e la Polizia di... ► bergamonews.it
Cortona, le celebrazioni della Giornata dell’Unità nazionale e Festa delle Forze armate
Arezzo, 30 ottobre 2025 – Cortona, le celebrazioni della Giornata dell’Unità nazionale e Festa dell... ► lanazione.it
Donnarumma (AD FS): “20 Miliardi di investimenti in tecnologia entro il 2034
“Applicare l’ERTMS a 10.000 treni che ogni giorno percorrono 17.000 chilometri di rete è un’evoluzi... ► tpi.it
Ucraina, Kiev: “Tre morti e 21 feriti in raid russi su quattro regioni” – La diretta
In Ucraina tre persone sono state uccise e altre 21 sono rimaste ferite in seguito agli attacchi ru... ► lapresse.it
“Ora arriva l’annuncio di Milly”. Andrea Delogu dopo la tragedia, la notizia da dietro le quinte di Ballando
La notizia ha colpito tutti come un fulmine a ciel sereno. Evan Delogu, il fratello diciottenne di ... ► tvzap.it
A This Is Me Silvia Toffanin e la sua imitazione di Vincenzo De Lucia: “Face It Challenge” – Video Mediaset
Ieri sera, durante l’ultima puntata di This is Me, Silvia Toffanin ha regalato al pubblico un momen... ► superguidatv.it
Sanità, la Uilfpl non ci sta e non firma il nuovo contratto: "Uno schiaffo inaccettabile"
La Uilfpl non ha sottoscritto il nuovo contratto della sanità pubblica. “Sosteniamo a pieno la pos... ► cesenatoday.it
Ponte sullo Stretto, il governo tira dritto. Cosa può succedere dopo lo stop della Corte dei Conti
Roma, 30 ottobre 2025 – Il governo è deciso a tirare dritto sul Ponte di Messina. Il No della Corte... ► quotidiano.net
Martinez oltre la tragedia. Lo spagnolo è tornato ad Appiano. A sorpresa il portiere si allena. Psicologo e società con il giocatore
"Un fatto grave e delicato". Beppe Marotta esprime nelle sue parole, pronunciate nella mattinata di... ► sport.quotidiano.net
Another Love, Anticipazioni: ?ahinde Gediz e la rete di corruzione!
Scopri cosa accade nella quinta settimana di Another?Love: tensione crescente, doppie personalità ... ► uominiedonnenews.it
“The Motionless Solitude of a Lamppost”: David Seta torna dopo anni di silenzio
MESAGNE - Dopo quattro lunghi anni di assenza, il mesagnese David Seta torna a farsi ascoltare con... ► brindisireport.it