“ Meloni ci aveva detto che sarebbe intervenuta sul tema del subappalto a cascata e invece questo non c’è assolutamente.” Così Francesca Re David, segretaria confederale Cgil commenta il decreto sicurezza sul lavoro, varato in Consiglio dei ministri lo scorso 28 ottobre. “Il governo, con le risorse Inail, dà alcune risposte alle nostre richieste – aggiunge Re David, a margine dell’iniziativa “La Repubblica delle vittime del dovere”, evento per ricordare i morti sul lavoro – ad esempio introduce il budget di cantiere, ma quest’ultimo non registra le ore che un lavoratore fa e che tipo di contratto ha. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sicurezza sul lavoro, Re David (Cgil): “Decreto? Niente sui subappalti a cascata”. Critiche anche per le risorse insufficienti