Sicurezza in manovra | Anfp e Siap chiedono risorse FdI apre al confronto

Lidentita.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incontro che accende i riflettori sulla sicurezza Roma torna a essere il crocevia del dibattito istituzionale sulla valorizzazione del comparto sicurezza nella Legge di Bilancio. Una delegazione dell’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia (ANFP) e del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia (SIAP) ha incontrato Fratelli d’Italia per discutere della manovra finanziaria in arrivo. La notizia arriva direttamente . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

sicurezza in manovra anfp e siap chiedono risorse fdi apre al confronto

© Lidentita.it - Sicurezza in manovra: Anfp e Siap chiedono risorse, FdI apre al confronto

Leggi anche questi approfondimenti

Manovra: Gasparri, 'incontro proficuo con Siap e Anfp, mi farò portavoce loro istanze' - “Oggi ho incontrato le Segreterie nazionali del Siap, rappresentata da Giuseppe Tiani, e dell’Anfp, rappresentata da Enzo Letizia, per un confronto in vista della prossima ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

sicurezza manovra anfp siapI sindacati delle divise, 'in manovra nulla per noi' - A fronte dell'aumento dell'età pensionabile nessuna risorsa è prevista in manovra per il Comparto sicurezza e difesa: niente per nuove assunzioni, rinnovo dei contratti e specificità. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sicurezza Manovra Anfp Siap