Sicurezza idraulica | per Vicopisano 40mila euro per il nuovo sfioratore
Vicopisano (PI), 30 ottobre 2025 – Il Comune di Vicopisano ha ottenuto un finanziamento di 40.000 euro dalla Regione Toscana, nell’ambito del DODS – Documento Operativo per la Difesa del Suolo, finalizzato alla realizzazione di interventi di prevenzione e riduzione del rischio idraulico e idrogeologico. Le risorse saranno impiegate per la realizzazione di uno sfioratore di bypass del Fosso Pereto sul vecchio Serezza. Questo nuovo dispositivo sarà attivato manualmente in caso di condizioni critiche, quando, con le cateratte dell’Arno chiuse e con rischio elevato, il vecchio Serezza raggiunge livelli potenzialmente suscettibili di esondazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
