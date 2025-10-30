Sicilia nessuna contaminazione da salmonella nei pomodorini Sammartino | Sono sani e di qualità

ABBONATI A DAYITALIANEWS I controlli ufficiali escludono qualsiasi rischio. Le autorità sanitarie regionali e nazionali hanno concluso le indagini sui presunti casi di contaminazione da salmonella nei pomodorini siciliani. Dalle verifiche effettuate e dai dati contenuti nel rapporto congiunto Ecdc–Efsa, non è emerso alcun segnale di contaminazione nei campioni di pomodoro prelevati in Sicilia. Sammartino rassicura: «I pomodorini siciliani sono sani e di qualità». L’assessore all’Agricoltura e vicepresidente della Regione Siciliana, Luca Sammartino, nella foto d’apertura, ha voluto chiarire con decisione la situazione: « Nessun caso di salmonella è stato riscontrato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

