Sicilia nessuna contaminazione da salmonella nei pomodorini Sammartino | Sono sani e di qualità
ABBONATI A DAYITALIANEWS I controlli ufficiali escludono qualsiasi rischio. Le autorità sanitarie regionali e nazionali hanno concluso le indagini sui presunti casi di contaminazione da salmonella nei pomodorini siciliani. Dalle verifiche effettuate e dai dati contenuti nel rapporto congiunto Ecdc–Efsa, non è emerso alcun segnale di contaminazione nei campioni di pomodoro prelevati in Sicilia. Sammartino rassicura: «I pomodorini siciliani sono sani e di qualità». L’assessore all’Agricoltura e vicepresidente della Regione Siciliana, Luca Sammartino, nella foto d’apertura, ha voluto chiarire con decisione la situazione: « Nessun caso di salmonella è stato riscontrato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Leggi anche questi approfondimenti
Nessuna confisca per Marcello Dell'Utri. #IoSeguoTgr #TgrSicilia - facebook.com Vai su Facebook
Infezioni salmonella, Sammartino: “Da verifiche effettuate nessun caso di contaminazione tra i pomodorini siciliani” - La risposta dell'assessore all'Agricoltura e vice presidente della Regione Siciliana, Luca Sammartino, in merito alla notizia diffusa oggi da alcuni organi di informazione su presunti focolai di salmo ... Come scrive ilsicilia.it
"Dai nostri associati nessuna segnalazione su Salmonella" - "In merito alla notizia riportata da più testate giornalistiche, secondo la quale i casi di salmonella verificatisi in Italia e all'estero sarebbero da ricondurre al pomodoro ... Scrive freshplaza.it
Salmonella nei pomodorini? Sammartino: “Nessuna contaminazione in Sicilia” - L'assessore all'Agricoltura Luca Sammartino rassicura i sicilianiL'assessore all'Agricoltura Luca Sammartino rassicura i siciliani In ... Secondo msn.com