ABBONATI A DAYITALIANEWS Fondi per contrastare la crisi idrica nel settore agricolo. La Regione Siciliana ha pubblicato un nuovo avviso per destinare 4,6 milioni di euro alla costruzione di invasi e laghetti aziendali, con l’obiettivo di contrastare gli effetti sempre più gravi della siccità. L’iniziativa rientra nel Piano Operativo Complementare (POC) 2014-2020 e punta a promuovere una gestione sostenibile del ciclo delle acque. I fondi saranno utilizzati per la realizzazione di vasche, serbatoi e invasi aziendali o interaziendali destinati all’ accumulo di acqua per uso irriguo o zootecnico, così da assicurare risorse idriche stabili alle imprese agricole anche nei periodi di carenza d’acqua. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Siccità in Sicilia: 4,6 milioni di euro per nuovi laghetti aziendali