Siccità in Sicilia | 4,6 milioni di euro per nuovi laghetti aziendali
Fondi per contrastare la crisi idrica nel settore agricolo. La Regione Siciliana ha pubblicato un nuovo avviso per destinare 4,6 milioni di euro alla costruzione di invasi e laghetti aziendali, con l'obiettivo di contrastare gli effetti sempre più gravi della siccità. L'iniziativa rientra nel Piano Operativo Complementare (POC) 2014-2020 e punta a promuovere una gestione sostenibile del ciclo delle acque. I fondi saranno utilizzati per la realizzazione di vasche, serbatoi e invasi aziendali o interaziendali destinati all' accumulo di acqua per uso irriguo o zootecnico, così da assicurare risorse idriche stabili alle imprese agricole anche nei periodi di carenza d'acqua.
