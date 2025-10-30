Siccità contributi per 4,6 milioni di euro per realizzare laghetti aziendali
Contributi per 4,6 milioni di euro da destinare alla costruzione di invasi aziendali con l'obiettivo di mitigare gli effetti della siccità. È quanto prevede l’avviso dell'assessorato regionale dell'Agricoltura per “garantire la gestione sostenibile del ciclo integrato delle acque” che consentirà. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Contenuti che potrebbero interessarti
USO CONSAPEVOLE DELL’ACQUA – INVITO ALLA PRUDENZA In riferimento al comunicato di Abbanoa riguardante l’emergenza siccità e il piano di razionamento previsto per diversi centri del nord-ovest della Sardegna, si informa la cittadinanza che l’er - facebook.com Vai su Facebook